تراند اليوم : وفاة خامس الفرسان السبعة فى فيلم شمس الزناتي … وداعا علي عبد الرحيم

توفى منذ قليل، الفنان علي عبد الرحيم الشهير بسامبو السينما المصرية “ ، وهو الدور الذي اشتهر به فى فيلم شمس الزناتي مع النجم عادل إمام والمأخوذ عن قصة الفرسان السبعة، وذلك عن عمر يناهز 59 عاما ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض منذ عدة سنوات .

وكان الفنان علي عبد الرحيم ، دخل في أكثر من أزمة صحية سببت له جلطة في المخ وكان يعالج منها تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية وقد تحسن كثيراً في الفترة الأخيرة ، إلا أن حالته النفسية والصحية في انخفاض منذ أسبوع تقريباً حسب ما قالته زوجته أمس حتى توفاه الله منذ أقل من ساعة .

يذكر ان الفرسان السبعة فى فيلم شمس الزناتي قد توفي منهم كلا من عبد الله محمود ومصطفي متولي وابراهيم نصر ومحمود الجندي.

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يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم “شمس الزناتى” للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.

من أشهر أدواره شخصية “سامبو” بفيلم “شمس الزناتى” مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا فى مسلسل “فرقة ناجى عطالله” عام 2011، وفى نفس العام شارك مع الفنان الكبير حسين فهمى بمسلسل “تلك الليلة”، للمخرج عادل الأعصر، وشارك فى الجزء الأول من مسلسل “الجماعة”، للكاتب الكبير وحيد حامد، كما شارك فى العام نفسه فى المسلسل التاريخى “سقوط الخلاقة”، للمخرج الأردنى محمد عزيزية، وله العديد من المشاركات الأخرى.