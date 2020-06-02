تراند اليوم : رانيا يوسف تستخدم حسابتها في التوعية ضد العنصرية – شاهد

أعلنت الفنانة رانيا يوسف موقفها المناهض للعنصرية من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وكتبت رانيا يوسف على حسابها: “ما حدث في أمريكا مع جورج فلويد مثال بسيط لما يحدث في كل دول العالم من عنصرية ضد اللون والدين والاسم وغيرها من العنصرية التي نقابلها يوميا من اشخاص لا يصفون الا مرضى يعيشون بيننا ونقابلهم كل يوم”.

وأضافت: “لا بد من الوقوف معا ضد كل شخص عنصري في كل شي كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الاخرين”.

وتابعت رانيا يوسف قائلة: “انا قررت استخدم منصاتي الاجتماعية للتوعية ضد العنصرية بكل أنواعها، وبدعوا كل زملائي انهم يقدموا توعية ضد العنصرية بكل أنواعها الموجوده في كل دول العالم. ( مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الاخرين”.

يذكر أنه عرض لرانيا يوسف مؤخرا في دور العرض السينمائي، فيلم “صندوق الدنيا” الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ‏ترغب في تحقيق حلمها بالزواج، ويشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف وإخراج ‏عماد البهات.‎‎