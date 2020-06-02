تراند اليوم : يابنت شريف منير تعالي نشتري لك شبشب بدلا المشي حافية

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الإعلامية أسما شريف منير، برفقة ابنتيها وكلبها جالسين على الأرض بالحديقة، وعلقت على الصورة قائلة: “عائلتى”.

وتألقت أسما شريف منير بإطلالة غريبة ناعمة تبرز جمال أنوثتها، حيث ارتدت طرحة اعتمدت على لفها بالطريقة الإفريقية وهو ما جعل إطلالتها جديدة، وظهرت بفستان باللون الفسفورى مع الأسود يخطف الأنظار، واستغنت عن ارتداء الحذاء وهو ما جعلها حافية القدمين.