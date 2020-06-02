تراند اليوم : عاجل – الموت يفجع الفنان حاتم العراقي

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن وفاة والدة الفنان حاتم العراقي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت روتانا: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم شركة ⁧‫روتانا‬ للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان حاتم_العراقيوأسرته الكريمة بوفاةالمغفور لها بإذن الله والدته”.

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وأضافت الشركة السعودية: “سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

حاتم العراقي أطلق مجموعة كبيرة من الألبومات شارك في العديد من المهرجانات في العديد من الدول العربية والأجنبية وقد تعاون مع الكثير من الفنانين منهم الفنان كاظم الساهر الذي غنى من الحانة أغنية هلا عيني والفنان مهند محسن والفنان وليد الشامي وأيضا قام بتلحين الأغاني لكثير من الفنانين ومنهم الفنانة شذى حسون والفنان صابر الرباعي والفنان فايز السعيد والفنانة رحمة رياض.