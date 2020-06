أريانا جراندي تشارك فى المظاهرات الاحتجاجية في أمريكا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والمطربة الأمريكية أريانا جراندي في المظاهرات الأحتجاجية في لوس أنجلوس، وذلك بعد مقتل جورج فلويد مما أثار غضبا على مستوى البلاد.

وجاء مقتل جورج فلويد علي يد أحد رجال الشرطة الأمريكية، والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو وهو يضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب في وفاته.

وكان برفقة أريانا جراندي صديقها دالتون جوميز التى كشفت عن إرتباطها به من خلال كليبها مع جاستين بيبر ” stuck with u “، و كان بصحبة الاثنان جراند و جوميز بالمسيرات عدد من أصدقائهما.

والتقطت أريانا جراندي عدد من الصور خلال تواجدها بالمسيرات الاحتجاجية كنوع لإعطاء المزيد من الحماس لجمهورها للمشاركة الحقيقية.

Advertisements

والجدير بالذكر أن تعاون أريانا جراندي مع ليدي جاجا في أغنية ” Rain On Me ” و الذي تم من خلاله إطلاق الفيديو كليب الخاص بها مؤخرا، بمثابة وثيقة للنجاح، فقد استطاعت أغنية ” Rain On Me ” أن تتصدر قائمة أفصل 20 أغنية في إنجلترا و ذلك بعد 48 ساعة فقط من إطلاقها ، وهوالخبر الذي كشفه موقعي ” بيلبورد ” و” ميوزيك شارت ” ، فقد حققت الاغنية 7000 مرة مبيعات علي الرسم البياني.

وعلى جانب أخر، تعيش النجمة والمطربة الأمريكية أريانا جراندي، قصة حب جديدة، وبالتأكيد أنه وقت غير مناسب للثنائي هذه الأيام، حيث اضطر صديق أريانا البالغة من العمر 26 عاما، مؤخرا، أن يقضي معها الحجر المنزلي الذاتي المقام بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب موقع ” TMZ.

و كشف الموقع أن صديق أريانا جراندي الجديد هو دالتون جوميز وهو واحد من أهم و أشهر وكلاء العقارات، وكان الثنائي يلتقيا سويا منذ عدة أشهر والتقطت عدسات البابارتزي إحدي الصور لهما لكن لم يظهر وجهه، وزعمت إحدى المصادر أن الرجل في مقطع الفيديو الخاص بتقبيل أريانا كان في الحقيقة هو دالتون .

ووفقا لموقع ديلي ميل، فإن مجموعة من حسابات المعجبين أشاروا إلى أنه عندما وضعت نجمة البوب صورة لكلبها الأليف علي الـSTORY الخاص بصفحتها علي انستجرام ظهر ذراع في الصورة يحمل نفس الوشم الذي رسمه دالتون على معصمه.