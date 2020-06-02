نقل رجاء الجداوي للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، أن الفنانة المصري رجاء الجداوى نقلت للعناية المركزة، فجر الثلاثاء 2 يونيو، بعد تدهور حالتها الصحية.

المصدر كشف أن رجاء الجداوى شعرت فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، فتم نقلها على الفور للعناية المركزة، وذلك بحسب موقع “اليوم السابع”.

وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي قد ردت مؤخرا على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول تمييزها عن باقي مرضى كورونا كونها فنانة.

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رجاء الجداوي، أبدت خلال تصريحها لبرنامج et بالعربي، انزعاجها من بعض الأخبار المتداولة عن معاملة مميزة لها داخل المستشفى، وأنها تجلس في حجرتين، مؤكدة أن الاهتمام واحد بالجميع، وأنها تجلس في غرفة عادية مثل باقي المرضى.

وعن حالتها الصحية، أوضحت الجداوي أن درجة حرارتها غير مستقرة، وتخضع لبروتوكول العلاج مثل باقي الحالات دون تمييز.

وكانت مساعدة الفنانة رجاء الجداوي قد رجحت أن يكون مصدر انتقال عدوى الفيروس لها هو عزاء زوج النجمة المصرية صفاء أبو السعود، رجل الأعمال السعودي صالح كامل، والذي اقيم في منزل الفنانة بالقاهرة، وحضره العديد من المشاهير، وهو ما توقعته أميرة، نجلة رجاء الجداوي الوحيدة أيضاً، حيث أوضحت في تصريحات صحفية أن أعراض المرض بدأت تظهر على الفنانة المصرية بعد ومين فقط من عودتها من العزاء، ولم تذهب في أي مكان بعدها.

وهو الأمر الذي نفته الفنانة رجاء الجداوي في أول تصريح لها بعد المرض مؤكدة أن العزاء كان كل من فيه ملتزم بالإجراءات الوقائية لفيرو كورونا وكان قاصرًا على الأسرة فقط.