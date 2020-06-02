هل يواجه أحمد أبو هشيمة خطر كورونا بعد لقائه شخصاً مصاباً؟

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أثير مؤخراً الجدل حول احتمال إصابة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعدوى فيروس كورونا المستجد. وجاء هذا على خلفية لقاء جرى بينه وبين برلماني سابق أظهرت الفحوص معاناته من المرض.



وتعليقاً على ذلك خرج أحمد السيد عبد القادر عضو مجلس الشعب السابق عن صمته وأوضح في حديث أدلى به لموقع "القاهرة 24" حقيقة الأمر.

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وقال إن اللقاء الذي جمعه وأبو هشيمة والبرلماني السابق یاسر منیر والذي ظهر من خلال صورة تناقلتها حسابات مواقع التواصل تم منذ أكثر من شهر، مع الإشارة إلى أن إصابته بالعدوى ظهرت منذ أيام قليلة.

ولفت إلى أن ذلك تم بسبب حضوره بعض المناسبات الاجتماعية ولقائه الكثير من الأشخاص مؤكداً أنه نقل العدوى إلى زوجته.

وأضاف أنه توجه إلى أحد المستشفيات مثنياً على الخدمة الطبية التي قدمت له ومعرباً عن ثقته التامة بالكادر الطبي. وتابع أن حالته الصحية مستقرة وأنه وزوجته خضعا للعديد من الفحوصات اللازمة.

ويشار إلى أن أبو هشيمة أعلن من خلال حسابه على "إنستغرام" عودته إلى العمل بعد إجازة أمضاها وزوجته الفنانة ياسمين صبري.