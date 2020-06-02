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شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد أزواج الفنانة زيزي مصطفى والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زيزى مصطفى والتى تعد من الفنانات المصريات اللاتي تمكن من حجز مكانة فنية خاصة فى أذهان المشاهدين.
زيزي مصطفى بدأت مع فليم "البوسطجى"، والذى كان بمثابة انطلاقة فنية لها كما تميزت فى تقديم عدد من الأعمال التليفزيوينة مثل: "أبنائى الأعزاء.. شكرًا، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، ورجل فى زمن العولمة، وراجل وست ستات".
وكانت الراحلة قد تزوجت ثلاثة مرات الأولى من مهندس بحرى وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ثم تزوجت من الفنان محمد خيرى، وأخيرًا من الفنان يسرى مصطفى، ولكنها انفصلت عنه أيضًا.
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