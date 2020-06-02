إليسا في حفل مباشر على «شاهد VIP»

الثلاثاء 2 يونيو 2020

تطلّ النجمة إليسا في حفل مباشر يُبثّ حصرياً عبر منصة "شاهد VIP" مساء الخميس 4 يونيو تمام العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية، لتغني تشكيلة مختارة من أغنياتها، ومنها أحدث أغنيتين لها صدرتا مؤخراً: "هنغني كمان وكمان"، و"قهوة الماضي".. إلى غيرها من الأغنيات.



يأتي ذلك ضمن فعاليات برنامج "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" لحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهذه المرة تحت شعار "مكمّلين معاكم".

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع إليسا قبل بدء الحفل وخلاله.