هالي بيري: فشلت في التعامل مع الرجال

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت النجمة الحائزة على الأوسكار هالي بيري بفشلها في التعامل مع الرجال، مؤكدة أنها حاولت في كل زيجاتها وارتباطاتها فهم الرجال والتوصل لمفاتيح شخصياتهم من دون جدوى.
وأكدت بيري (53 سنة) أنها سيئة الحظ مع الرجال، ولكنها تحاول تعويض ذلك بأن تكون أماً مثالية لابنها وابنتها، وتربيهما بقيم إنسانية بغض النظر عن النوع أو الجنس.
من جهة أخرى، أوضحت النجمة السمراء أن الرياضة جزء أساسي في نجاحها في السينما لأنها ساعدتها على الحفاظ على شكلها وقوامها ورشاقتها، وأمدتها بثقة لا حدود لها، ما وسع من دائرة اختياراتها للأدوار، وجعلها تبدو أكثر شباباً وحيوية.
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