وفاة في عائلة مساري تفجعه.. “حبيبة قلبنا كلنا”

متابعة بتجــــــــرد: نعى الفنان العالمي من أصل لبناني مساري، قريبته الشابة هبة بمنشور على حسابه الرسمي على انستغرام. ونشر مساري صورة الشابة الراحلة، وكتب:” قلبي مثقل بالحزن على وفاة قريبتي أُجبرت عائلتي على دفن طفلة لطالما تمنيت لو كانت شقيقتي الفعلية”. وأضاف مساري:”الذين يعرفونني يعرفون أن إيماني بالله أكبر من أي شيء أملكه. أسألكم أن تصلوا من أجلها وأشكركم من أعماق قلبي، هبة حبيبة قلبنا كلنا كانت هذه الحياة فعلاً غير عادلة بحقك. ارقدي في الجنة يا قلبي”.

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