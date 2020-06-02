جان يامان يتصدّر “تويتر” في إيطاليا وإسبانيا وتركيا

متابعة بتجـــــــــرد: أطلق محبّو النجم التركي جان يامان حملة لدعمه مع بدء تصوير مسلسله الجديد “السيد الخطأ”. وتصدّر الهاشتاغ الخاص بالعمل قائمد المواضيع الأكثر رواجًا عبر موقع “تويتر” في تركيا وإيطاليا وإسبانيا. وشكر يامان معجبيه وأعلن أنّه سيبدأ بتصوير مشاهده، وقال: “لقد تابعت عن قرب تغريدتكم عبر “تويتر”، وقرأت كل ما كتب، وأقول للمرة الثانية لديّ جمهور رائع، كما أنا ممتن مشاركتكم كل شيء لأجلي، أحبكم وأقبّلكم جميعاً”.

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