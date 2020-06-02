انفصال منة عرفة وعلي غزلان.. والسبب غامض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية منة عرفة، أنها انفصلت عن اليوتيوبر المصري علي غزلان، حيث كانت تربطهما علاقة قوية فسرها الجمهور على أنها علاقة صداقة واعتبرها البعض علاقة حب، بعدها لاحظ المتابعون قيام كل منهما بحذف صور الآخر من حسابه عبر إنستغرام.

وأوضحت المصادر لـ"فوشيا"، أن علاقة منة عرفة وعلي غزلان، لم تكن قبل توترها رسمية، وأنه حاليًا لم يعد هناك علاقة رسمية أو غير رسمية بينهما، ورفضت المصادر الحديث عن سبب توتر تلك العلاقة تاركين الغموض يحيط تلك العلاقة التي كان ينتظر الجمهور انتهاءها بإعلان خطوبتهما رسميًا.

وتشير المصادر إلى أن هناك محاولات من جانب مقربين من منة عرفة وعلي غزلان لإعادة المياه إلى مجاريها بينهما في ظل وجوده حالة تقارب وفهم لطبيعة شخصية كليهما، إضافة إلى أنهما وقفا بجوار بعضهما كثيرًا خلال الفترة الماضية.

وكان الجمهور يلاحظ في الآونة الأخيرة صورًا عديدة تجمع منة عرفة وعلي غزلان في مناسبات كثيرة حتى اعتقدوا أن الثنائي يعيشان علاقة حب، فاضطرت الفنانة المصرية للخروج بتصريح نفت فيه الأمر وأكدت أن ما يجمعها هو علاقة صداقة فقط.

وتساءل متابعون عن سبب حذف عرفة وغزلان صور بعضهما من حساباتهما، واكتفاء الفنانة بترك صورة واحدة خاصة بأغنية حمادة هلال والإعلان الذي شاركا فيه مع الفنانتين رجاء الجداوي وبدرية طلبة، ليشير الجمهور إلى أن النجمين قد دخلا في خلاف وصل إلى طريق مسدود وعلى إثره قاما بحذف الصور.

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ومؤخرًا دخل علي غزلان على خط التفاعل حول حلقة الفنانة منة عرفة التي حلت ضيفة ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، وعلقّ غزلان على الحالة الاجتماعية التي صرحت بها منة عرفة خلال الحلقة عندما سُئلت عنها فقالت: "عزباء".

وأثار علي غزلان شكوكًا حول علاقته بالفنانة منة عرفة، فرغم نفي الثنائي لتلك العلاقة والارتباط الرسمي من قبل وتصريح منة عرفة اليوم بأنها عزباء إلا أن غزلان نشر عبر فيسبوك صورة للفنان طلعت زكريا من أحد أفلامه ودون عليها علامات استفهام وعلقّ: "عزباء!"، وأشار في حسابه للفنانة منة عرفة.

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ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قام علي غزلان بنشر صورة عبر "فيسبوك" جمعته بمنة عرفة من إحدى جلسات التصوير بينهما وهما يضحكان، وعلق عليها: "ده أنا حتى بضحّكك"، وذلك في إشارة للفنانة المصرية ياسمين صبري، التي استضافها رامز جلال سابقًا وسُئلت خلال الحلقة عن ما جذبها في رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة فردت وقتها بالقول: "بيضحكني".