وفاة والدة حاتم العراقي بعد ساعات من طلبه الدعاء بشفائها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فُجع المطرب حاتم العراقي، برحيل والدته عن عالمنا اليوم الثلاثاء، وذلك عقب ساعات قليلة من طلبه الدعاء لها بالشفاء، حيث عانت خلال الأيام الماضية فترة حرجة من المرض.

وجاء إعلان وفاة والدة حاتم العراقي من خلال منشور نعي كتبه الحساب الخاص بشركة روتانا عبر موقع "تويتر"، حيث قدمت واجب التعازي له ولأسرته داعين لوالدته بالمغفرة.

وكتب حساب "روتانا": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان حاتم العراقي وأسرته الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقبل ساعات قليلة كتب حاتم العراقي منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" قال فيه: "اللهم يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا مُنعم، أنعم علينا بالحفظ والسلامة من كل مرض ووباء وخبث .. يا شافي يا الله أشف أمي الغالية من المرض دعواتكم للوالده حالتها حرجة الله يحفظها ويحفظكم".

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واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات النعي والمواساة للمطرب حاتم العراقي، حيث كتب حساب باسم محبي أبو فرح قائلًا: "نقدم التعازي للفنان حاتم العراقي في وفاة والدة (أمه) إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وكتبت نرجس الطائي قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله والدة الفنان حاتم العراقي إنا لله وإنا إليه راجعون..!!! #ثواني_من_وقتكم_ترحمولها". وقال الصحفي نايف الشمري: "خالص العزاء للفنان حاتم العراقي بوفاة والدته صباح اليوم الله يرحمها والبقاء لله".

وأضاف شيخ محمد الطائي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة أخي وصديقي الفنان حاتم العراقي إنا لله وإنا إليه راجعون الفاتحة".

يُذكر أن حاتم العراقي يعد أحد مطربي المواويل ولقب بـ"عندليب العراق" وملك المواويل واشتهر بغناء الشجن والمواويل الحزينة.