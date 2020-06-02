علاء مبارك يتشفي في أمريكا “اللهم لا شماتة”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 05:30 مساءً - ‏52 دقيقة مضت أخبار المشاهير 223 زيارة

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على التظاهرات التي تشدها الولايات المتحدة الأمريكية إثر مقتل مواطن على يد شرطي .

وقال علاء في تعليقه علي فيديو بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعنوان “أمريكا تثأر للرئيس مبارك”، أعده موقع “القاهرة-24” المصري: “سبحان الله قالوا من السجن إلى القبر، ولكن قدر الله وما شاء فعل، جنازة وعزاء ضخم قبل انتشار كورونا والغلق بأيام قليلة، مظاهرات وحرائق وقتل واطفاء أنوار البيت الابيض، قدر الله وما شاء فعل، سبحان الله ولا شماتة”.