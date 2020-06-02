إسمع .. تسريب صوتي يكشف مدي تدهور صحة الفنانة رجاء الجداوي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 05:30 مساءً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي يكشف عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، والتي أصيبت بفيروس كورونا يوم 24 مايو الماضي وتم نقلها إلى مستشفى العزل.

وقالت الجداوي في التسجيل: “أنا الحمد لله بتحسن وإن كان ببطء، بس الحمد لله، هو بس نفسي شوية مش بقدر اتكلم كتير، نفسي قصير شوية، والحمد لله على كل شيء”.

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وأشارت إلى أن الدولة تقوم بما عليها فعله، موضحة: “الدولة عاملة حاجة عظيمة أوي، يا ريت الناس تخاف عشان من خاف سلم، يا ريت يخافوا ويعرفوا إن الموضوع صعب، والعلاج مكلف على الدولة”.