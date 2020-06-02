شهيرة تهنئ محمود ياسين بعيد ميلاده: "بحبك يا حودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة شهيرة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده.

وكتبت: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة، والعمر كله يارب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب ودماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بها".

وتابعت: "منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب، وأنا بجانبك دائما كما كنت طوال السنين الطويلة وما زلت، بحبك يا حودة".

ويحتفل النجم الكبير محمود ياسين اليوم 2 يونيو، بعيد ميلاده، ويعتبر من أهم نجوم الصف الأول، إذ قدم للسينما عددا من الأعمال الخالدة أبرزها "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "الحرافيش"، "السادة المرتشون"، "الستات"، "التعويذة"، "نحن لا نزرع الشوك" وغيرها.