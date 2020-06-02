وفاة الفنان علي عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان علي عبدالرحيم، الذي اشتهر بتقديم شخصية "سامبو" ضمن أحداث فيلم "شمس الزناتي".

ونعى عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل، ونشر صورة عبر موقع فيسبوك، قائلا: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير علي عبدالرحيم، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجم أحمد بدير، وطارق صبري.