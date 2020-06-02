إيهاب توفيق يتعاون مع مؤلف أغنية تتر "البرنس" في البومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر عادل السيد عن تعاونه مع الفنان إيهاب توفيق، بأكثر من أغنيه بالبومه الجديد الذي يجرى تحضيره حاليًا.

وقال السيد في تصريح خاص لـ" الخليج 365": " بدأت في التحضير على أكثر من أغنية مع المطرب إيهاب توفيق، الذي استقر على عدد من الأغنيات لتسجيلها ضمن ألبومه الجديد، ومن المقرر أن يبدأ تسجيل هذه الأغاني بعد اختيار باقي أغنيات الألبوم بشكل كامل."

وعقد إيهاب جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين لاختيار أغاني الألبوم الذى سيتولى إنتاجه، ومنهم عوض بدوي، ووليد سعد، وفارس فهمي، والمطرب محمد قماح.

وقدم الفنان أحمد سعد مؤخرا من كلمات الشاعر عادل السيد، أغنية "العشم" التي عرضت في مقدمة مسلسل " البرنس"،