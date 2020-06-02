محمد فاضل لمصراوي: شقيقتي تتواجد بالعزل المنزلي بعد إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج الكبير محمد فاضل، إن شقيقته ونجلها أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية.

وأكد "فاضل" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لم يخالط شقيقته منذ فترة، كما أوضح أنها لم تنتقل للمستشفى ولكنها تتواجد داخل العزل المنزلي.

وأوضح أن شقيقته منذ 3 أشهر لم تخرج من المنزل، ولكنه رجح أن العدوى انتقلت لها من نجلها الذي يتردد عليها كل فترة، كما أعرب عن أمنيته ألا تحتاج لجهاز تنفس صناعي خلال الفترة المقبلة.

وكان المخرج محمد فاضل، قد كتب على حسابه بموقع فيسبوك، خبر إصابة شقيقته ونجلها بالفيروس.