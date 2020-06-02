"القاهرة السينمائي" يبدأ استقبال طلبات المشاركة بدورته الـ42

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الـ42، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2020، بما يشمل الأفلام (القصيرة – طويلة – وثائقية) من خلال زيارة موقع المهرجان.

وكشف البيان الذي أصدره المهرجان عبر حسابه على "إنستجرام" أن اَخر موعد لتلقي الطلبات هو ٣١ أغسطس المقبل."

يذكر أن الكاتب والمنتج محمد حفظي، قد تولى رئاسة المهرجان خلال الدورتين الماضيتين.