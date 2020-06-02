شهيرة لمصراوي: "مش هنحتفل بعيد ميلاد محمود ياسين السنة دي إحنا في ظرف استثنائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت النجمة شهيرة، إن أسرة الفنان الكبير محمود ياسين، لن تحتفل هذا العام بعيد ميلاده والذي يوافق 2 يونيو.

وأكدت النجمة الكبيرة في تصريح خاص لمصراوي، أن الفنان محمود ياسين بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وتابعت: "هو فيه حد ممكن يحتفل السنة دي، أكيد مش هنحتفل السنة دي بعيد ميلاده، والمفروض أي حد يوقف احتفال لأن إحنا في ظرف ووضع استثنائي ولازم نحس ببعض ونحس بالجائحة الكبيرة اللي انتشرت دي، وربنا ينجينا كلنا".

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كما أشارت إلى أن النجم الكبير لم يكن لديه طقوس خاصة في الاحتفال بعيد ميلاده، فكان يقتصر على وجود الأسرة فقط و"تورتة" للاحتفال.

وكشفت أنها لا تخرج من المنزل، فهي حريصة كل الحرص على الالتزام بكل الإجراءات المتبعة لمكافحة هذا الوباء.

ووجهت رسالة لزوجها النجم الكبير قائلة: "كل سنة وهو طيب ووسطينا، وربنا يخليه لينا".

واختتمت حديثها قائلة: "يارب ينجينا كلنا من كورونا، ويزيح الغمة، وياريت نستحمل الكمامة ومانقولش دي بتكتم نفسنا، لأننا نستحملها أكتر ما نستحمل كتمة نفسنا لو لا قدر الله حد أصيب بالفيروس ده".