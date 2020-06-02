تراند اليوم : مشاكل صحية تهدد فنانًا شهيرًا بالاعتزال في أوج نجوميته

تهدد مشاكل في السمع، نويل جالاجر، عضو فرقة (Oasis) الأسطورية، بالاعتزال وإنهاء مسيرته الفنية.

ويعاني جالاجر من طنين في الأنن بشكل متواصل.

وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن جالاجر قال إنه قد لا يقوم بجولة حول العالم مرة أخرى بسبب الملل والوقت الذي يستغرقه. وأشار إلى أن سمعه قد يحتاج إلى الحماية من السيارات الصاخبة أيضًا.

وأوضح: "إنها (الأذن) التي أقف أمام مضخم الجيتار معها. إنها سيئة جدًا. كنت ذاهبًا إلى الفراش ذات ليلة، وتعلم عندما تدخل الحمام وتطفئ مروحة؟، عند إيقاف تشغيلها، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتوقف. في إحدى الليالي، لم يتوقف الصوت الكهربائي أبدًا".

Advertisements

وأجرى الأطباء اختبارًا له، وأكدوا له "إنه صوت دماغك مثل غلاية صفير".

وبعد انفصاله عن فرقة (Oasis) عام 2009، قدم جالاجر مسيرة مهنية ناجحة بإصداره 3 ألبومات، هي (Noel Gallagher's High Flying Birds) عام 2011 ، و(Chasing Yesterday) عام 2015، وكذلك (?Who Built the Moon) عام 2017.

مع ذلك، لمن يمانع من العودة إلى زملائه السابقين. وأوضح نويل: "لم أر (عازف الجيتار) بونهيد ... خلال السنوات الخمس الماضية. لم أر أيًا منهم. "لم أر (العازف) يجوسي منذ اليوم الذي غادر فيه في عام 1998. قد يكون من الضحك رؤيتهم".

