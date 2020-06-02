حقق الفنان تامر حسني بكليبه الجديد لأغنية "وانت معايا" أكثر من 11 مليون مشاهدة، فيما يقرب من أسبوع من طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان:تامر حسني، توزيع:جلال حمداوي، وظهر في الكليب الشاب خالد والفنان عبد الفتاح الجريني ، ومنإخراج:سعيد الماروق.
يذكر ان أغنية "وانت معايا" تضمنت آخر ألبومات حسني "عيش بشوقك "الذي طرحه عام 2018 الذي تضمن 13 أغنية من بينهم "ورد صناعي، عيش بشوقك، ناسيني ليه، وانت معايا، واخيراً، حكايات الحب، تمن اختيار".
كانت هذه تفاصيل خبر في إسبوع.. كليب "وانت معايا " لـ تامر حسني يتخطى الـ 11 مليون مشاهدة على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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