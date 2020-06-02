في إسبوع.. كليب "وانت معايا " لـ تامر حسني يتخطى الـ 11 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

حقق الفنان تامر حسني بكليبه الجديد لأغنية "وانت معايا" أكثر من 11 مليون مشاهدة، فيما يقرب من أسبوع من طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:تامر حسني، توزيع:جلال حمداوي، وظهر في الكليب الشاب خالد والفنان عبد الفتاح الجريني ، ومن

إخراج:سعيد الماروق.

يذكر ان أغنية "وانت معايا" تضمنت آخر ألبومات حسني "عيش بشوقك "الذي طرحه عام 2018 الذي تضمن 13 أغنية من بينهم "ورد صناعي، عيش بشوقك، ناسيني ليه، وانت معايا، واخيراً، حكايات الحب، تمن اختيار".