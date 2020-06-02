رسميًا.. الناقد أحمد شوقي المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تولي الناقد أحمد شوقي منصب المدير الفني للمهرجان خلفًا للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله. عقب وفاة الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله والذي وافته المنية العام الماضي تولى الناقد أحمد شوقي القيام بمهام المدير الفني مع الاحتفاظ بمنصبه كنائب إلي أن تم الأعلان بشكل رسمي منذ قليل توليه منصب المدير الفني للمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. تولى الناقد أحمد شوقي القيام بمهام المدير الفني مع الاحتفاظ بمنصبه كنائب إلي أن تم الأعلان بشكل رسمي منذ قليل توليه منصب المدير الفني للمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. تعهد شوقي باستكمال المسيرة والحفاظ على نجاح الدورات القادمة بشكل لا يقل عن السابق ويواكب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. Advertisements يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كرم العام الماضي عدد من النجوم من تيري جيليام، المخرج شريف عرفة، الفنانة منة شلبي وغيرهم الكثير في الدورة ال41 والتي حملت أسم الراحل يوسف شريف رزق الله

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