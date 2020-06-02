شيرين رضا ترفع شعار لا للعنصرية

أعلنت الفنانة شيرين رضا عن رفضها للعنصرية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت شيرين صورة تضمنت رسالة إيجابية ضد العنصرية"أنت مهم"، وعلقت علهيا قائلة:"جميع الأشخاص حياتهم مهمة". يذكر ان شيرين قد شاركت في مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض حالياً عبر إحدى المنصات الإليكترونية، بمشاركة :"أمينة خليل، هالة صدقي، هاني عادل، محمد الشرنوبي".

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