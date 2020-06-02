أحمد صلاح حسني عن العنصرية: الإنسانية لا تعرف ألوان

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة لرفض العنصرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق حسني قائلاً: "الغنسانية لاتعرف ألوان"، وتضمنت الصورة يدان بالأبيض والأسود مُمسكين ببعضهما البعض، في رسالة لنبذالعنصرية.
يذكر أن أحمد صلاح حسني شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسله "الفتوة" بمشاركة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمدخليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران محمد، محمد رجب، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.
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