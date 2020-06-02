شاهد.. حفيد محمود ياسين يهنئه بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

احتفل الفنان الشاب محمود ياسين بعيد ميلاد جده الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "ياسين" عبر صفحته قائلًا: كل سنة وانت طيب يا حبيبي.. ربنا يخليك لينا يا أحلى جد". حبيبي.. ربنا يخليك لينا يا أحلى جد". ويذكر أن أخر أعمال الفنان الشاب محمود ياسين مسلسل "الفتوة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، بطولة ياسر جلال، مى عمر، احمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولي، أنعام سالوسة، مها نصار، ليلى أحمد زاهر، أحمد خليل، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ضياء عبد الخالق، محمود حافظ، عهدي صادق، مجدى فكرى، غفران، إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان. ياسر جلال، مى عمر، احمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولي، أنعام سالوسة، مها نصار، ليلى أحمد زاهر، أحمد خليل، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ضياء عبد الخالق، محمود حافظ، عهدي صادق، مجدى فكرى، غفران، إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان.

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