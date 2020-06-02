بعد 14 عامًا من طرحها.. رامي صبري يقدم "حبيبي الأولاني" بطريقة جديدة

بعد النجاح الذي حققته أغنية "حبيبي الأولاني" للفنان رامي صبري في بداية مشواره الفني، قام بإعادة تقديمها بشكل غنائي وموسيقي مختلف، بعد مرور أكثر من 14 عامًا على طرحها، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: عمر طاهر، ألحان: رامي صبري، توزيع: طارق توكل، تعتبر "حبيبي الأولاني" هي البطاقة الفنية الأولى لرامي التي عرفته على جمهوره، وأولى خطواته الفنية الناجحة، حيث تم إصدارها عام 2006 ضمن ألبومه الأول الذي حمل اسمها،

وضم 10 أغنيات منهما "سكت ليه، هتعبد يوم، لما انت تعمل كده، لا يا قلبي".

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يذكر أن آخر إصدارات رامي الغنائية كانت من خلال أغنية "حياتي مش تمام"، التي سجلت أكثر من 11 مليون ماهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: جلال الحمداوي.