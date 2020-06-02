برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي مع لاوتارو مارتينيز

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إنه على الرغم من عدم وجود اتفاق بين الناديين حول إتمام الصفقة حتى الآن، إلا أن تقارير إيطالية تؤكد توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع مارتينيز حول بنود عقده الشخصي.

اتفاق نهائي

واتفق برشلونة مع لاوتارو مارتينيز على التوقيع لخمسة مواسم مقبلة مقابل راتب تصل قيمته إلى 12 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وينتظر المهاجم الأرجنتيني أن تؤتي المفاوضات بين الناديين ثمارها، بعد أن استقر على الانضمام إلى برشلونة.

وأوضحت ”سبورت“ في تقريرها، أن مسؤولي برشلونة لم يعلقوا على هذه التقارير بالتأكيد أو النفي، في ظل التركيز الواضح على عملية التفاوض مع إنتر ميلان.

وتبدو إرادة برشلونة واضحة في التعاقد مع مارتينيز الذي يمثل أولوية للإدارة الكتالونية في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى برشلونة لإقحام لاعبين من صفوفه في الصفقة بالإضافة إلى 60 مليون يورو، بينما يتمسك مسؤولو النادي الإيطالي بالحصول على 80 مليون يورو نقدا على الأقل.

مماطلة إيطالية

على الجانب الآخر كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن إنترميلان لن يتخلى عن لاوتارو مارتينيز بسهولة وأن المفاوضات مع النادي الإيطالي تزداد صعوبة.

وبحسب تصريحات عدة مسؤولين من إنتر ميلان فإن الطريقة الوحيدة حتى الآن لضم مارتينيز هي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والتي تقدر ب 111 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الضغط الحالي من الإنتر يأتي لعدم خروج لاوتارو مارتينيز للإعلان بشكل واضح عن رغبته في الرحيل إلى برشلونة، حيث يشعر المهاجم الأرجنتيني بالكثير من الامتنان تجاه إدارة الإنتر ويريد أن يغادر والعلاقة على ما يرام.

في المقابل يرفض إنتر ميلان حسم صفقة مارتينيز انتظارًا للاتفاق مع بديل له في خط هجوم الفريق.

وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن الإنتر يظل متمسكا بقيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو أو قد يتم البدء في التفاوض دون إعطاء قرار نهائي في الصفقة لحين تأمين بديل للمهاجم الأرجنتيني.

ويبحث إنتر ميلان عن استثمار الأموال التي حصل عليها من عملية انتقال ماورو ايكاردي إلى باريس سان جيرمان، إلا أن الأسماء المرشحة لذلك تتساقط الواحد تلو الآخر.

وارتبط النيراتزوري بعدة أسماء مثل إدينسون كافاني، إلا أن المهاجم الأورغواياني خرج من الصورة في الوقت الحالي، وكذلك تيمو فيرنر مهاجم ريدبول لايبزيغ الألماني.

ويضغط أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق من أجل التعاقد مع مهاجم قوي قادر على الحفاظ على معدلات تسجيل الفريق للأهداف رفقة روميلو لوكاكو، للاستمرار في المنافسة على الألقاب بالموسم المقبل.