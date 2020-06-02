كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد جمعة لـ"الخليج 365 الفني": البطولة المطلقة خطوة أصبحت قريبة جدًا.. ولم أغضب من تصنيفي ببيومي فؤاد (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

* "البرنس" نجح بإرادة الله وحب وإتقان الجميع للعمل وبخبرات محمد سامي

*أتقبل السخرية مادامت في إطار الضحك وليس التطاول

*شخصية "الأسطى محمود" تتضمن رسالة أن الحياة مازال بها أشخاص انقياء

*فيروس كورونا السبب في فشل المسلسلات الكوميديا هذا العام

تنوعت مسيرته الفنية بين الكوميديا والتراجيدي، كما أنه يتميز بقدرته على اختيار الأدوار التي تمكنه من ترك بصمة مميزة في قلوب وأذهان محبيه، نجح في جذب الأنظار إليه بعد تجسيده لدور الأسطى "محمود" في مسلسل "البرنس" وأصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم الشديد بشخصيته، معلنين عن تطور أدائه بشكل ملحوظ ومتنبئين له بأنه سيصبح واحدًا من أهم نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي، إنه الفنان محمد جمعة.

وتحدث محمد جمعة لـ"الخليج 365 الفني" في أمور كثيرة منها مشاركته في مسلسل "البرنس"، وعن مسلسله الجديد بيضة دهب، وغيرها من الأمور.

* ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "البرنس"؟

المخرج محمد سامي فهو من المخرجين المتميزين الذين كنت أتمنى العمل معهم.

* كيف كانت كواليس العمل؟

الكواليس كانت ممتعة ولطيفة، فكل المشاركين في المسلسل تجمعني بهم علاقة صداقة جيدة، وأكن لهم الاحترام والتقدير.

* في رأيك.. ما السر وراء نجاح "البرنس" بهذا الشكل؟

النجاح مرهون بإرادة الله، ولأننا كنا نجتهد طول الوقت، وجميعنا بذلنا جهودًا كبيرة، بالإضافة إلى أن محمد سامي متميز جدًا في إخراج الأعمال الفنية، ويمتلك كل المقومات التي تؤدي لنجاح العمل، كما أنه قائد رائع يُحب الفنانين ويُجيد اختيار الأبطال بعناية شديدة ويقوم بتوظيفهم في الأماكن المناسبة لهم، كما أنه يُحب عمله جيدًا و يقدر على إظهار الجيد من كل فنان.

* وهل قبولك لأدوار ضيف الشرف يكون مجاملة للأبطال أم لتأثير الشخصية في الأحداث ؟

قبولي لأدوار ضيف الشرف يرجع إلى عاملين وهما تأثير الدور نفسه فإذا كان مؤثرًا في الأحداث بشكل كبير وسيكون إضافة لي في مشواري الفني فلا أتردد في قبوله، وأيضًا وجود أصدقائي النجوم له عامل مهم في ذلك.

* إذا تعرضت لنفس موقف الاسطى "محمود" ووجدت طفلة بنفس ظروف "مريم"، هل من الممكن إنك تتعامل معها كما تعاملت في المسلسل؟

لو تعرضت لنفس الموقف غالبًا سأفعل ما فعلته في المسلسل .

* ما تعليقك على الأشخاص الذين يقولون أن الأحداث غير واقعية وأن من الصعب أن يميز الأب أشخاص أخرى على أولاده؟

من يقولون ذلك الكلام لم يخوضوا تلك التجربة لكي يدركوا ذلك، فبالفعل التجربة حقيقية ومن يقوم بقراءة الجرائد سيكتشف جرائم كثيرة أبشع من ذلك ، ومن الممكن للأب التعلق بأطفال أخرى ولا يقدر على التخلي عنهم إذا كان يتمتع بالصفات اللينة، وأن يكون عادلاً في معاملتهم.

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* هل توقعت نجاح شخصية "الأسطى محمود" وتصدرها للتريند بهذا الشكل؟

بالفعل توقعت نجاح الشخصية، لأنها تؤكد للناس أن الحياة مازال بها أشخاصًا أنقياء الطبع وليس جميع الأشخاص سيئين.

* بما آن المسلسل يتحدث عن الظلم فمتى تعرض محمد جمعة للظلم؟

جميعنا نتعرض للظلم كثيرًا لأن هذه سنة الحياة، و لأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة.

* وهل تهتم في استرداد حقوقك عن طريق الانتقام؟

لا، فأنا لدي حكمة مختلفة وهي أخذ الحق حرفة.

* وهل شعرت بالغضب عندما صنفت بأنك بيومي فؤاد هذا العام؟

إطلاقًا، فبيومي فؤاد ممثل عظيم وأنا أتقبل السخرية مادام أنها في إطار الضحك وليس التطاول.

* هل من الممكن تكرار تجربة الكتابة بعد ذلك؟

بالتأكيد ، فأنا أمارس الكتابة طوال الوقت وسأعيد تجربة النشر مرة أخرى.

* من وجهة نظرك.. ما السبب وراء تعرض الأعمال الكوميدية هذا العام للنقد؟

كل الاعمال تتعرض للنقد وليس المسلسلات الكوميدية فقط، واعتقد أن السبب يرجع إلى الحالة العامة التي تعيشها البشرية حاليًا بسبب أزمة فيروس الكورونا فالمزاج العام في حالة سيئة.

* ماذا عن مسلسلك الجديد "بيضة دهب"؟

انتهينا من تصويره منذ فترة، وسيتم عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وأقدم خلاله شخصية رجل مهم يتعرض لعدد من الأحداث التي تساهم في تغير حياته، والمسلسل يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع .

* هل ترى أنك أصبحت مؤهلاً لخطوة البطولة المطلقة ؟

نعم، وهي خطوة قريبة جدًا، حيث أنني تعاقدت على أحد الأعمال وسيكون مفاجئة للجمهور.

* هل نجاحاتك فى الفترة الأخيرة ستحتم عليك اختيارات محددة أو أكثر دقة فى الفترة المقبلة؟

بالتأكيد، ولكنني طوال الوقت أبحث عن الأعمال الجيدة التي تكون إضافة لي في مشواري الفني وليس الآن فقط.

* الفنانة رجاء الجداوي تمر بمحنة هذه الأيام بسبب إصابتها بفيروس كورونا فما الرسالة التي تحب أن توجيهها لها من خلال "الخليج 365 الفني"؟الأستاذة رجاء الجداوي إنسانة وفنانة عظيمة والمرض لا يرحم أحد وأتمني لها الشفاء لأننا لا نملك إلا الدع