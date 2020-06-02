والدة الفنان حاتم العراقي في ذمة الله

فُجع الفنان العراقي حاتم العراقي بخبر وفاة والدته صباح اليوم 2 مايو/حزيران 2020، وانتشرت التعازي من جمهور الفنان له عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسرة "سيدتي" تتقدم بأحر التعازي من حاتم، وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان. Advertisements وكان حاتم العراقي طلب من جمهوره منذ أيام أن يقوموا بالغاء متابعة صفحة "اليوتيوب" الغير الرسمية له، والانتباه الى قناته الحقيقية قائلا: "لكم مني كل الحب والاحترام.. اريد اتكلم وياكم بموضوع مهم جداً ومن القلب للقلب والى احلى واغلى جمهور على قلبي الي يتابعني من بدايه مشواري الفني احبكم جدا ومقدر حبكم وحرصكم واهتمامكم بي من بدايه دخولي للفن ولحد هذه اللحظه حبايبي عندي طلب اخوي ان تلغى القنوات الشخصيه باليوتيوب الي حامله اسمي ..كثير من الجمهور لا يميز القناه الاصليه للفنان ولا يتابع الاغاني الاصليه والسبب كثره القنوات والفديوات المدبلجه بصفحاتكم أضافه الى كثره الكروبات والصفحات المزيفه بأسمي في الفتره الاخيره ....اصبح الجمهور لا يميز ولا يعرف حسابات الفنان الاصليه ارجو أن تتقبلوا كلامي برحابه صدر وبدون زعل....احبكم.

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