نقل الفنانة رجاء الجداوي إلى العناية المركزة بعد تدهور صحتها بسبب كورونا

الثلاثاء 2 يونيو 2020

تدهورت صحة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي تعالج بمستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية شرق القاهرة، من فيروس كورونا فجر الثلاثاء.



ونقل موقع العربية.نت، عن مصدر طبي من داخل المستشفى إن الجداوي شعرت فجر الثلاثاء بضيق شديد في التنفس مع ارتفاع درجة حرارتها وصداع ودوخة، وتبين أن نسبة الأوكسجين في الدم أقل من 90%؜، مضيفاً أن الأمر استلزم نقلها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

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يذكر أن ابنة الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت قد ذكرت مساء الاثنين أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.

في سياق متصل كشفت نتيجة أول تحاليل خاصة بالفنانة بعد مرور عدة أيام على نقلها إلى المستشفى إيجابية العينة واستمرار تواجد الفيروس.

وكانت الجداوي قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس