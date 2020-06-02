أمينة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إزالة ورم

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة الشعبية أمينة عن خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم في الحالب، وأنها كانت تعاني من بعض الآلام وهو ما دعاها لأن تتوجه إلى المستشفى، لتكتشف وجود ورم ملتصق في الحالب وهو ما استدعى خضوعها لعملية جراحية في أسرع وقت.

وأكدت في تصريحات صحفية لها أنها غادرت المستشفى بالفعل وتتلقى العلاج الآن في المنزل بناء على أمر طبيبها الخاص لاستكمال العلاج، وأن حالتها الآن مستقرة.

وكان آخر ظهور لأمينة في أول أيام عيد الفطر الماضي مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامجها “صاحبة السعادة”، والتي جمعت فيها عدداً كبيراً من نجوم الأغنية الشعبية مثل هاني حسن الأسمر وعبد الباسط حمودة وأمينة وأحمد شيبة وغيرهم من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال أمينة كان أغنية “خليك فى البيت” بمشاركة المطرب أحمد شيبة، ومن كلمات شفيق كارما وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، ومن إخراج هيثم عنتر.