نجل حسن حسني يروي تأثير الشائعات على والده ولحظاته الأخيرة

متابعة بتجــــــــــرد: أوضح هشام نجل الفنان الراحل حسن حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة اليوم”، أن الأسرة فوجئت بمدى الحب الجارف لوالده عقب رحيله، خاصة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “كان بيعشق كل الناس ويراهن على حب الناس دايما ومبيخسرش.. عشان هو بيحب الناس وبيحب اللمة.. راجل من قلب مصر بيتوتي بيحب بيته وبلده.. راجل روحه حلوة بجد”.

تابع أن والده كان قد تأثر في شهر نوفمبر الماضي، بسبب شائعات وفاته في ذلك الحين، مضيفا: “لما جات فترة وطلعوا إشاعات وفاته آخرها في نوفمبر بدأ يزعل، كان أول مرة يتأثر بالشائعات.. لأنه افتكر إن الناس زهقت منه.. قالي هي الناس زهقت مني؟ قولتله لا طبعا إزاي”.

وأضاف: “إحنا دخلنا المستشفى 24 ساعة فقط.. هو لحد قبل ما يدخل يعمل قسطرة القلب كان بيهزر مع الناس.. حسن حسني كان أما يسكت معناها إنه نايم، طول ما هو صاحي لازم يضحك ويكلم الناس كلها”.

وكان حسني قد وافته المنية فجر السبت 30 أيار (مايو) الماضي، وكان آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل من خلال ‏مسلسل ‏‏”سلطانة ‏المعز” ‏مع الفنانة غادة عبد الرازق ومن قبلها مسلسل “أبو جبل” مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان ‏من عام ‏‏2018‏‎.‎