ملحم زين: “نجوى الأقرب الى قلبي” وهي تردّ: “مين ما بيحبّك”

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّ النجم اللبناني ملحم زين في برنامج “الأحد منحكي”، في حلقة استثنائية بعد غيابه عن البرامج التلفزيونية الحوارية لفترة.
ولاقى تعبير ملحم زين خلال الحلقة عن احترامه للنجمة اللبنانية نجوى كرم تفاعلًا كبيرًا عبر المواقع، وقال إنّه يكن لها محبّة خاصة و”هي الأقرب الى قلبه”.
من حانبها ردّت نجوى كرم على كلام ملحم زين من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” حيث كتبت: “مين ما بيحبّك، إنت إبن الأصل”.
جدير بالذكر أن نجوى كرم وملحم زين يشاركان إلى جانب سميرة سعيد وهاني شاكر في لجنة تحكيم الموسم الأوّل من برنامج The Voice Senior بنسخته العربية، والذي تأجل عرضه بسبب انتشار فيروس كورونا.
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