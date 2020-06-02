وفاة الفنان الهندي وجيد خان بعد إصابته بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: توفي الملحن الهندي وجيد خان، عن عمر يناهز 42 عامًا، إثر أزمة قلبية بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب المغني ومؤلف الأغاني والممثل علي ظفر، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تأتي وفاة وجيد خان كصدمة. أتذكره كإنسان مفعم بالحيوية والسرور، وهو متحمس للغاية للموسيقى”.

وجيد كوّن ثنائيا موسيقيا مع شقيقه ساجد، ظهرا لأول مرة كمخرجين موسيقيين مع سلمان خان، ووضعا موسيقى عدة أفلام لسلمان.

وبحسب موقع “images.dawn”، قال ساجد: “لقد مات بسكتة قلبية”، بينما أكد أن فحوصات الموسيقار أثبتت إصابته بـفيروس كورونا.