من التراث العراقي.. شذى حسون تطرح تيزر أغنية أخاف أحجي

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت النجمة العراقية شذى حسون، عن استعدادها لطرح كليب أغنية بعنوان “أخاف أحجي”، وهي من التراث العراقي.
وطرحت شذى تيزر الأغنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام”، وأرفقته بالقول: “مفاجأة لكم أحبائي، قريبا (أخاف أحجي) على روتانا، تراث عراقي”.
وكانت شذى قد كشفت عبر صفحتها بموقع فيسبوك منذ عامين عن عزمها تقديم الأغنية، التي نالت شهرتها في العراق في فترة الخمسينيات عندما غنتها للمرة الأولى المطربة زهور حسين.
وكتب الأغنية محمد العزاوي، ولحنها عباس جميل، وتقول كلماتها “أخاف احجي، وعلي الناس يقولون، تولع بالمحبة وصار مجنون، بعد هيهات أفرح قول وأحكي، شو حكي رموني بسهام العيون”.
وكان المطرب العراقي حميد منصور، قد قام أيضا بتقديم الأغنية نفسها في فترة السبعينيات.
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