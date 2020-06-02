مايا دياب تتضامن مع جورج فلويد.. صورتها تتحوّل إلى قبضة سوداء

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متابعة بتجـــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية مايا دياب عن تضامنها مع الشاب الضحية جورج فلويد، الذي توفي أثناء اعتقاله في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي التفاصيل، غيّرت مايا دياب صورتها الأساسية عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، ووضعت مكانها صورة قبضة من اللون الأسود تضامناً مع جورج فلويد.
وأدّى مقتل جورج فلويد بهذا الأسلوب الوحشي إلى اندلاع حركات احتجاجية في مختلف أنحاء الولايات المتّحدة.
جدير بالذكر أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تهاجم فيها مايا دياب العنصرية وتشدّد على ضرورة المساواة بين جميع الناس بعيدًا عن اختلاف العرق واللون والجنسية والدين.
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