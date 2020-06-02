صورة قديمة – هكذا بدت شريهان بعد ولادة ابنتها

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” صورة قديمة جداً للفنانة المصرية شريهان بدت فيها وهي تحمل ابنتها بعد مرور مدة قصيرة على ولادتها.

وأطلقت الصورة موجة من التعليقات التي ركز معظمها على شكل الفنانة حيث رأى بعضهم أنها كانت في السابق أكثر جمالاً فيما أشار آخرون إلى أن علامات التقدم في السن لا تظهر حالياً على وجهها بشكل كبير وأنها جميلة في المراحل العمرية المختلفة.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على نجمة الفوازير في مطلع شهر رمضان الماضي (2020) بسبب رسالة مؤثر جداً وجهتها لمتابعيها من خلال حسابها الخاص على موقع التغريدات “تويتر”.

وكتبت: “”كلمة في قلبي “الحقيقة” مش عارفة أرتبها أو أصيغها بس معناها إني أنا متشكرة جدًا على كل الحب والتقدير والاحترام”.

وأضافت: “متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع . شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد. وشكراً لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم “حبكم شرف” أنا فخورة”.