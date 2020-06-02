طبيب أسنان شيرين عبد الوهاب يلفت الأنظار بوسامته.. فمن هو؟ (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول الجمهور قبل أيام قليلة صورة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى جانب طبيب أسنان، وظهرت حينها الفنانة بوزن زائد، بالإضافة للحديث عن التغيير الكبير الذي طرأ على وزنها خلال الحجر الصحي.

كما لفت الطبيب الشاب الذي ظهر إلى جانب شيرين أنظار العديد من المتابعين بسبب وسامته، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن هويته ومعرفة بعض التفاصيل عنه، فيما انتشرت العديد من التعليقات الطريفة بشأن جماله.

واتضح في النهاية أن الطبيب هو محمد ناجي، شقيق طبيب الأسنان الشهير مجد ناجي، يعالج الأول عددا كبيرا من المشاهير، من بينهم الفنانة غادة عبدالرازق، وحسين الجسمي، ومحمد عبده، ومحمد عساف وغيرهم.

ويبدو أن صيحة الطبيب الوسيم قد انتشرت مؤخرًا في عدد من دول العالم بما فيها العربي، وخاصة أطباء الأسنان، وتحول الأمر إلى طريقة للترويج.

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وبالعودة إلى مجد ناجي فهو طبيب أسنان شهير من أصل فلسطيني، يحمل جنسية جزر السيشل ولد في العاصمة السورية دمشق تخرج من كلية طب الأسنان عام 1997 ثم درس تجميل الأسنان في معهد ايستمان في لندن.

أسس الدكتور مجد عيادة ليبرتي لطب الأسنان في مدينة دبي الإماراتية عام 1999 والتي صنفت كأفضل عيادة أسنان في الإمارات لعام 2012.

اهتم في طب الأسنان التجميلي وعالج العديد من الحالات المستعصية وجمّل أسنان العديد من النجوم العرب والعالميين، تم تكريمه من عدة جهات رسمية واجتماعية منها وزارة الصحة الإماراتية.

كم تم اختياره كأفضل طبيب أسنان عربي من شركة اندرسون للاستشارات، له العديد من الأعمال الخيرية مع العديد من الجهات مثل اليونيسيف و الأونروا والهلال الأحمر الإماراتي .

وسبق وأن نشر مجد صورة تجمعه بشقيقه مؤكدًا أنه يعمل معه في نفس العيادة مروجًا له عبر حسابه الخاص في إنستغرام، وبالتالي الترويج له ومساعدته على دخول عالم المشاهير والتحول إلى طبيب خاص لهم.

أما شيرين فقد كانت الفنانة المصرية قد قررت ترك مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام، وقضاء وقتها مع أسرتها خلال فترة الحجر الصحي الذي عاشه العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.