ندى أبو فرحات تخالف باميلا الكيك برأيها عن نادين نجيم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرّحت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات أنها لم تكن على دراية بالمشاكل بين الفنانات اللبنانيات، تعليقاً على تصريح مواطنتها الفنانة نادين الراسي التي أبدت شكوكها حول أجواء المحبة التي سادت بينهن في جلسة الصّلح التي عقدتها الفنانة ماغي بوغصن العام الماضي.

وأشارت ندى أبو فرحات في تصريحات صحفية أنها ذهبت للعشاء لأن الفكرة رائعة ومسلية بالنسبة لها، وقالت: "كان بدي بعد ما تقوم ماغي بوغصن بالسلامة نرجع نعملها لأنه ما بتوقف الدني عالمشاكل".

وقالت ندى أبو فرحات إنها لا تعلم نوعية المشاكل بين الممثلات اللبنانيات، مؤكدة أن علاقتها معهم سطحية وأن هذه المشاكل خاصة بهم.

وخالفت الممثلة ندى أبو فرحات رأي باميلا الكيك بأداء النجمة نادين نسيب نجيم التمثيلي، وقالت: "هي ممثلة وأول دور إلها خبرتها إنه انت مشروع ممثلة.. وما حدا فاشل بالتمثيل بضل هالقد بالساحة الفنية.. والفاشلين بالتمثيل وقفوا.. وبعدين كمية العالم اللي بتحبها أكيد عم يتعلقوا بإحساسها مش بس بشكلها الحلو".

وكانت باميلا الكيك قد فتحت النار على ملكات الجمال اللواتي يخضن مجال التمثيل، وتحديداً نادين نسيب نجيم، وقالت الكيك: "نادين نجيم تمثّل ونجحت ولكنها ليست ممثلة. هي جميلة وأداؤها حلو ومحبوبة عند الناس، ولكن خلال السنوات الأخيرة لم نر أداءً تمثيلياً في الأعمال التي تقدمها".

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وخلال اللقاء الصحفي، أكدت ندى أبو فرحات أن دور "زينة" في مسلسل أولاد آدم تفوق على دورها في مسلسل "النحات" هذا العام، مشيرة إلى نجاح ثنائية السجن مع مواطنتها الممثلة اللبنانية كارول عبود.

وكانت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات قد صرحت من قبل عن أن السّوق التجاري بالمسلسلات الدرامية في لبنان تركز على الجمال وتلك التي تتمتع بمتابعين أكثر، ونصحت عارضات الأزياء وملكات الجمال التمكّن من التمثيل "لمّا تجيبنا بالأرض".

يذكر أن ندى ليست الوحيدة التي هاجمت تركيز شركات الإنتاج على دخول ملكات الجمال الى التمثيل، بل سبقتها أيضاً باميلا الكيك التي شنت هجوماً على السوق الفنية.

وعند سؤال ندى أبو فرحات عن عدم أدائها أدوار البطولة على الشاشة، أجابت في لقاء تلفزيوني: "أصبح معلوماً في لبنان أن كل مرة تُتوّج فيها ملكة جمال تُهدى مسلسلا، لهذا اتجهتُ إلى المسرح ووضعت كل إمكانياتي هناك في أدوار بطولة".