سعوديون يهاجمون هيا الشعيبي.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل مسلسل "مليار ريال" الذي عرض في شهر رمضان المنصرم في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور أكثر من أسبوع على انتهائه.

ونشر الكاتب السعودي رجا المطيري مقطعا من إحدى حلقات المسلسل تظهر فيه الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وهي تقلد الفنانة السعودية الراحلة رباب، وكتب المطيري مُعلقًا على الفيديو: " هيا الشعيبي تُسيء للفنانة الراحلة رباب في مسلسل "مليار ريال". مؤلم ومؤسف وصولنا إلى الحد الذي نستورد فيه مهرجين من دول الجوار!".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة وغاضبة طالت الفنانة الكويتية ومن أبرز التعليقات: " الفنانة رباب كانت إنسانة محترمة وراقية بأخلاقها وجميلة بثقافتها في مجالها لا تبتذل ولا تتصنع ودائماً تراها بشكلها الطبيعي بلا رتوش أو كمية أصباغ تغير من ملامحها.

وفي تعليق آخر:"من هي هيا الشعيبي؟ حتى تتعدى على أستاذة وقمة من قمم الطرب الخليجي كرباب. غلبت عليها الفتوة والتهريج في تمثيلها للأسف."، " الشعيبي تعدت كل الحدود في الكوميديا.. لا تريد الاقتناع بأنها ممثلة غير كوميدية، وشغل فضائيات وداووديات لا يُطبق في أي برنامج أو مسلسل آخر".

وكتبت مغردة:" لا تفهم بأن الدولة التي تدخلها للتمثيل لها احترامها وجمهورها له ذوقه الخاص!عموما المسلسل يبدو فاشلا بكل من فيه"، وكذلك" المشاهد صار اكثر وعيا من اشباه الممثلين وحتى من صاحب القرار الذي وافق على عرض هذه المهزلة. الراحلة رباب تكون مثار سخرية هذة المهرجة. هزلت. لا ادري كيف سكت محبوها عن هذه الاساءة، وكيف تم تمريرها للبث على الشاشة".

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وكانت الفنانة الكويتية قد تعرضت في وقت سابق لهجوم بسبب وصف أدائها في العمل بـ "التهريج"، ورفض عدد كبير من السعوديين العمل وما قدمته الشعيبي.

ويدور مسلسل "مليار ريال" في إطار كوميدي لايت، حيث يرث أولاد مليار أموالا كثيرة عن والدهم، ولكن وجود عمهم سعيد يقف بين حصولهم على الميراث واستمتاعهم به.

وشارك في بطولته نيرمين محسن، خالد فراج، علي الدويان وهو من كتابة محمد الكندري وإخراج أسد فولادكار.