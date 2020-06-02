المطرب اللبناني فضل شاكر يطلق أحدث أعماله الغنائية "وحشتوني"

أطلق النجم اللبنانى فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية، والتى تحمل عنوان "وحشتونى" من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع وتريات خالد عز،وهندسة صوت محمد إسماعيل.

وتقول كلمات الآغنية:

انا غايب كثير ادري.. ولكني قريب اشعور

واذا ضقتوا ترى صدري..يضيق وخاطره مكسور

وحشتوني كثر صبري..كثر ما فالسما من نور

وحشتوني و على خبري..انا واحشكم و معذور

صحيح اني رغم كبريز..صغير بحبكم مأسور

انا من عادني بصغري..احب الاصعب المحظور

انا يا راقيٍ ظهري..ترى عالي عليك السور

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ترى كل من بغى كسري..يطيح و ينكسر مقهور

وانا طيبي غلب شري..وذنب اللي خطا مغفور

انا راجع وابي قدري..كبير فعين هالجمهور

وياتى إطلاق فضل شاكر أغنية "وحشتونى" بعد أيام من طرح أغنية "غيب " من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

وأعرب الفنان فضل شاكر عن سعادته بالعمل الجديد "غيب"، متمنيا أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي، مؤكدا أن الأعمال القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية، وأضاف ملك الإحساس أن الفريق الفني يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة، لخمس أغنيات جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم إطلاقها تباعا خلال العام 2020.

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