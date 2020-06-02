محمد رحيم يكشف عن تعاونه مع حميد الشاعري في ألبومه الجديد

كشف الملحن محمد رحيم عن تعاونه في عدد من الأغنيات مع المطرب حميد الشاعري في ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد رحيم، إنه يتعاون مع الكابو حميد الشاعر في الألبوم الجديد بثلاث أغنيات، مشيرًا إلى أنه سعيد بعودته إلى الغناء بألبوم غنائي جديد.

وأضاف أن الكابو سيظهر في الألبوم الجديد بشكل جديد ومختلف لجمهوره، خاصة وأنه لم يوزع أغنيات الألبوم موسيقيًا بنفسه كما اعتاد دائما، ولكنه اعتمد على التعاون مع عدد من الموزعين الشباب لخروج الألبوم بشكل يواكب الموسيقى الحالية وجيل الشباب.

وأشار إلى أن حميد الشاعري وزع ثلاث أغنيات موسيقيًا في الألبوم فقط بنفسه وباقي الأغنيات تعاون فيها مع كل من حسن الشافعي وتميم وتوما ونجله نديم الشاعري وغيرهم من الموزعين الموسيقيين.

وقارب حميد الشاعري على إنهاء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي لم يستقر بعد على عنوانه النهائي، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به؛ لينتهي من اختيار الأغاني التي سيضعها في الألبوم.

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ويتعاون الشاعري خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب الذين يتعاون معهم لأول مرة على مستوى الغناء، بالإضافة إلى تعاونه مع عدد آخر من ذوي الخبرة في صناعة المزيكا، والذي يحاول خلاله إظهار حالة شبابية جديدة عليه يفاجئ جمهوره من خلال الأغنيات التي يختار تقديمها.

وفي سياق مختلف أحيا حميد الشاعري حفلًا غنائيًا كبيرًا ثاني أيام عيد الفطر المبارك بحديقة الأزهر دون جمهور، وتم بث الحفل عبر شاشة قناة CBC وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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