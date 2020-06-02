زوج شقيقة محمد رمضان ينفي أنباء القبض عليه بعد حفل زفافه

تداولت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد إلقاء القبض على المهندس “حسام حامد” زوج إيمان رمضان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، بتهمة مخالفة القرارات بمنع ‏الاحتفالات والتجمعات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

غير ان المهندس حسام حامد وزوجته إيمان شقيقة محمد رمضان نفيا عبر الهاتف أنباء القبض على الأول، وقالا في تصريحات : “محصلش وأنباء غير صحيحة، عملنا فرح واتجوزنا وبس”.

وكان محمد رمضان قد احتفل بزفاف شقيقته ايمان، امس الاحد، دون اتباع اجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث تم تداول مقاطع فيديو تظهر عدم اتباع اجراءات التباعد مع مشاهد الاحتضان والتقبيل.

وقد هاجمت الاعلامية لميس الحديدي الفنان محمد رمضان عارضة مقاطع من حفل الزفاف معتبرة انه يعطى مثال سيء للناس.

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