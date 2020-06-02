منتج مصري يقاضي إيناس الدغيدي بسبب حلقة عبير صبري

أعلن المنتج المصري ” ممدوح شاهين ” عن مقاضاته للمخرجة ” إيناس الدغيدي ” مقدمة برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” وقناة ” القاهرة والناس ” التي كان يعرض عليها البرنامج .

وذلك بسبب إحدى حلقات البرنامج التي حلت الفنانة ” عبير صبري ” ضيفة بها وتم الحديث عن ممدوح شاهين .

حيث سألت إيناس الدغيدي عبير صبري قائلة : ” إنتي الوحيدة اللي أخدتي فلوسك من المنتج ممدوح شاهين .. ليه ؟ ” .

لتجيب عبير صبري : ” علشان ممدوح صديق جدا وأنا بشتغل معاه كتير وبثق فيه هو راجل محترم .. حتى لو اتأخر في دفع الأقساط أو الأجر بتاعك هو زيه زي بقية المنتجين على فكرة بس بيدفعهم ” .

وأصرت إيناس الدغيدي وحاولت انتزاع تصريح من عبير بأنه غير ذلك إلا أن الأخيرة أكدت إنها دائما ما تحصل على أجرها حتى ولو بالتأخير ولم يحدث غير ذلك وأن ما يقال عنه غير مظبوط .

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وهو ما اعتبره المنتج ممدوح شاهين إساءة وتشهير بسمعته وقال : ” كلفت مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بمقاضاة قناة القاهرة والناس والمخرجة ​إيناس الدغيدي بسبب ما ورد في حديثها عن شخصي في برنامج شيخ الحارة والجريئة في حلقة الفنانة عبير صبري وهذا للعلم ” .

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