أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قرارها بتأجيل محاكمة الفنانة ” سما المصري ” المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 6 من شهر يونيو الجاري . وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي . بالإضافة إلى إتيانها علانية بأفعال فاضحة مخلة وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري . كما قامت الإعلامية ” ريهام سعيد ” بإتهام سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور . Advertisements قد يهمك ايضاً: انهيار سما المصري في المحكمة وقرار جديد في قضية الفسق والفجور النيابة العامة تحيل سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية المصرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات محاكمة ” سما المصري ” في قضية التحريض على الفسق والفجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.