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صورة نادرة للفنانة ” شريهان ” بعد ولادة إبنتها

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نشر الحساب الرسمي لقناة ” روتانا سينما ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة قديمة ونادرة للفنانة المصرية ” شريهان ” .

والتي ظهرت بها وهي تحمل إبنتها بعد مرور مدة قصيرة على ولادتها .

وجاء في التعليق على الصورة : ” الجميلة شريهان بصحبة إبنتها في صورة بعد ولادتها ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة التي تم تداولها بشكل كبير وانقسمت تعليقاتهم بين من يرى أن شريهان كانت في السابق أكثر جمالا .

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وبين من يرى أن علامات التقدم في السن لا تظهر على وجهها في الوقت الحالي بشكل كبير وأنها جميلة في المراحل العمرية المختلفة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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