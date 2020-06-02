صورة نادرة للفنانة ” شريهان ” بعد ولادة إبنتها

نشر الحساب الرسمي لقناة ” روتانا سينما ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة قديمة ونادرة للفنانة المصرية ” شريهان ” .
والتي ظهرت بها وهي تحمل إبنتها بعد مرور مدة قصيرة على ولادتها .
وجاء في التعليق على الصورة : ” الجميلة شريهان بصحبة إبنتها في صورة بعد ولادتها ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة التي تم تداولها بشكل كبير وانقسمت تعليقاتهم بين من يرى أن شريهان كانت في السابق أكثر جمالا .
وبين من يرى أن علامات التقدم في السن لا تظهر على وجهها في الوقت الحالي بشكل كبير وأنها جميلة في المراحل العمرية المختلفة .
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