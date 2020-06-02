نقل الفنانة ” رجاء الجداوي ” للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية في تصريحات صحفية له عن تدهور الحالة الصحية للفنانة ” رجاء الجداوي ” ونقلها إلى العناية المركزة .
وذلك بعد شعورها في الساعات الأولى من صباح اليوم بصداع وهبوط وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد الذي سبب لها ضيق في التنفس .
الأمر الذي اضطر الطاقم الطبي بالمستشفى على نقلها إلى العناية المركزة على الفور لمحاولة التخفيف من آلامها وأعراض فيروس كورونا .
وكانت ” أميرة ” نجلة الفنانة رجاء الجداوي قد قالت في تصريحات سابقة لها أن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار حتى الآن .
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